La picante confesión sexual de Lali Espósito que ruborizó a Pedro Rosemblat



Lali Espósito es conocida por no tener filtro durante sus entrevistas y, en las últimas horas, reveló un picante dato sobre su vida sexual en los últimos días. La cantante se encuentra en España debido a que fue parte del jurado del Festival San Sebastián, viaje al cual luego se unió su pareja, Pedro Rosemblat.

En diálogo con David Broncano para el talk show español “La Revuelta”, el conductor quiso saber el número de relaciones sexuales que había tenido en el último mes.

No escapando a la pregunta, Espósito fue sincera por demás: “Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento”, bromeó mientras la cámara buscaba la imagen del streamer.

“Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no, pero Lali ha dicho: ‘Sacarle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos’”, se unió el conductor español.

“No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”, contestó Rosemblat con la cámara apuntándolo.

Fue allí cuando Lali compartió detalles sobre su vida sexual durante su estadía en España: “Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pajas hasta que él llegó”.

Para cerrar el tema, Broncano les preguntó cómo les va en el acto. “Fantástico”, comentó la pareja de Lali, mientras que ella dijo “Que viva el amor”.