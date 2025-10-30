La madre de Elías pidió revocar el arresto domiciliario del padre del bebé fallecido en un vuelco

A más de un mes del trágico accidente en el que perdió la vida Elías, un bebé de un año, su madre, Bianca Vargas, continúa reclamando justicia. Este jueves por la mañana se presentó en los Tribunales de Puerto Madryn para formalizar su rol como querellante y exigir la revocación inmediata del arresto domiciliario que cumple el padre del menor, Leandro Ríos (23), imputado por homicidio culposo doblemente agravado.

“Esto no fue un accidente, se pudo haber evitado”, expresó Bianca con profundo dolor, recordando que el conductor manejaba con un alto grado de alcohol en sangre al momento del vuelco que terminó con la vida de su hijo. La familia sostiene que el acusado debe cumplir prisión preventiva en un penal.

El abogado Facundo Bonavitta, quien representa formalmente a Vargas, confirmó que fueron admitidos como querellantes en la causa y detalló que durante la audiencia presentaron un informe de la Comisaría Segunda, que daba cuenta de una violación a las condiciones del arresto domiciliario.

“El informe señala que hace dos días el señor Ríos recibió visitas en su domicilio, algo expresamente prohibido por la jueza en la audiencia de control de detención. En caso de que ocurriera, se había anticipado que se revocaría el beneficio”, explicó Bonavitta.

A pesar del planteo, la jueza Patricia Reyes resolvió no revocar la medida, al considerar que se trató de una única visita familiar y que “cualquier persona privada de libertad tiene derecho a recibir familiares”.

“Entendemos que fue un incumplimiento grave. Lo planteamos en audiencia, pero la jueza resolvió mantener el arresto domiciliario. Vamos a pedir una revisión de esta decisión porque la consideramos arbitraria”, adelantó el letrado.

Desde la querella confirmaron que insistirán en que Ríos sea trasladado a un centro carcelario, señalando que el incumplimiento de las condiciones fijadas en su arresto amerita la revocación del beneficio.