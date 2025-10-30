La familia de Elías busca ser querellante en la causa que acusa al padre por su muerte



La familia del pequeño Elías se moviliza este jueves hasta el edificio de Tribunales de Puerto Madryn donde se realizará la audiencia para constituirse como querellantes. En paralelo a la realización de la audiencia los familiares y amigos convocan a una nueva marcha en reclamo de justicia por la muerte del pequeño.

El hecho ocurrió en septiembre pasado cuando el niño de poco más de un año, perdió la vida en un incidente de tránsito provocado por su padre. Leandro Damián Ríos, de 23 años, está acusado de homicidio culposo agravado, dado que en el lugar del vuelco se constató que tenía altos índices de alcohol en sangre.