ELÍAS MATEO - HOMICIDIO CULPOSO - PUERTO MADRYN - QUERRELLA

La familia de Elías busca ser querellante en la causa que acusa al padre por su muerte


La familia del pequeño Elías se moviliza este jueves hasta el edificio de Tribunales de Puerto Madryn donde se realizará la audiencia para constituirse como querellantes. En paralelo a la realización de la audiencia los familiares y amigos convocan a una nueva marcha en reclamo de justicia por la muerte del pequeño.

El hecho ocurrió en septiembre pasado cuando el niño de poco más de un año, perdió la vida en un incidente de tránsito provocado por su padre. Leandro Damián Ríos, de 23 años, está acusado de homicidio culposo agravado, dado que en el lugar del vuelco se constató que tenía altos índices de alcohol en sangre.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Congreso, Javier Milei, REFORMA LABORAL

A por las riendas de la agenda parlamentaria

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, MARTÍN MENEM, Santiago Caputo

Bajándole el tono a la interna
Etiquetas: diego santilli

Santilli cumplió su promesa
Etiquetas: chubut, diputados nacionales

Comodoro tiene todas las bancas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: CGT, REFORMA LABORAL

La CGT debate su posición sobre la reforma laboral
Etiquetas: Gobernadores, GUILLERMO FRANCOS

Francos se mostró optimista sobre la reunión con los gobernadores
Etiquetas: cameetic, EXPOTIC, IA + 4.0

CAMEETIC presentó la séptima edición de la ExpoTIC, el evento tecnológico más importante de la Patagonia