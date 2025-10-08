La Escuela de Pesca abre sus puertas a la comunidad



Este miércoles 8 y el jueves 9 de octubre, la Escuela Municipal de Pesca N° 2701 realizará la Expoedupesca 2025, una muestra que permitirá a toda la comunidad de Puerto Madryn conocer de cerca la calidad y diversidad de su propuesta educativa.

El evento se realizará en las instalaciones de la institución ubicada en Muzzio 10 y está especialmente destinado a los estudiantes de 6° año de las escuelas primarias de Puerto Madryn, quienes se encuentran próximos a definir su futuro académico.

Objetivos

La Expoedupesca tiene como objetivo principal exponer el recorrido académico integral de los alumnos y alumnas de la institución, destacando su participación en proyectos, prácticas y actividades relevantes. Durante las dos jornadas, los visitantes podrán conocer en detalle la oferta educativa a través de muestras de las áreas técnicas, presentaciones de materias del ciclo básico y experiencias y proyectos desarrollados por los estudiantes, que permitirán la interacción directa con los jóvenes visitantes.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, ofreciendo a los futuros estudiantes de nivel secundario la posibilidad de conocer el entorno, los proyectos y el compromiso educativo que caracterizan a la institución. De este modo, la Expoedupesca se consolida como un espacio de encuentro, aprendizaje y proyección hacia el futuro.

Para mayor información pueden acercarse a la Escuela o comunicarse por teléfono al 4451314 o a través del correo [email protected].