La escuela de la CAMAD inició las obras de su SUM



La Escuela Técnica de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD) dio inicio a las obras del Salón de Usos Múltiples (SUM).

El acto oficial de inicio de obras estuvo encabezado por el intendente Gustavo Sastre, quien expresó: “Hoy visitamos la Escuela Técnica de la CAMAD, donde dimos inicio a las obras de SUM de este establecimiento educativo, al que venimos acompañando y respaldando desde el primer día. Celebramos el crecimiento y el estado en el que se encuentra esta institución, que es resultado del gran trabajo conjunto entre el sector público y el privado”.

Cuatro años atrás

En diciembre de 2021 la Asociación Civil de la CAMAD, solicitó al Municipio un espacio físico para la puesta en marcha del proyecto educativo denominado “Escuela Técnica en Gestión de las Organizaciones”, el cual fue otorgado.

En septiembre de 2022 se sancionó la Ordenanza N° 12.680, donde se adjudicó el bien inmueble para que luego, en mayo de 2023, se avanzara en las gestiones para que construyan el Salón de Usos Múltiples destinado a la escuela técnica.

En mayo de 2024 se iniciaron los trámites para que se impulsen estas obras, mientras que este año se construyeron badenes y cordones, atentos a la necesidad de planificar los desagotes pluviales del sector.