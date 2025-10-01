Juli Poggio habría pasado la noche con un ganador del Martín Fierro: con quién



Los Martín Fierro de este año fueron el escenario de muchos encuentros y desencuentros entre las figuras actuales del espectáculo. En LAM, Ángel de Brito y sus panelistas revelaron todos los detalles que pasaron desapercibidos y el detrás de escena del evento que se transmitió el lunes pasado en Telefe.

En forma de enigmático, Pepe Ochoa sorprendió al contar que Juli Poggio estuvo muy cerca de Martín Salwe, durante la after party de los Martín Fierro, que se realizó en un boliche de Puerto Madero, al punto que habrían pasado la noche juntos en el hotel Hilton.

“Aye fuimos a un boliche después de ganar el premio. Estuvimos en un after divino en el que vimos una situación, y alguien me dice ‘¿A que no sabés quién entró a una de las habitaciones del piso 8?’”, reveló Ochoa.

“Empiezo a atar cabos. Una de nuestras productoras vio esa situación. Y cuando me llega el dato que empiezo a preguntar si habían visto tal o cual cosa, coincidía con que este personaje estaba entrando a un cuarto y ese cuarto era de la chica con la que se habían besado anteriormente”, continuó.

Yanina Latorre recordó un dato importante sobre la influencer: “Está bien porque ella tiene relación abierta con el novio”.

Ochoa cerró su información con el dato que habría despertado la alarma de los presentes: “Ella fue a la habitación. Él disimuló. Lo que pasaba es que como él no estaba autorizado a una habitación, necesitaba encontrar la manera de subir. Juli habilitó a Salwe a subir y pasaron toda la noche juntos”.

Qué dijo Juli Poggio sobre Martin Salwe

Fefe Bongiorno, amigo de la influencer, decidió consultarle directamente sobre lo sucedido durante la noche del lunes, y ella desmintió la versión de Ochoa: “Ahí le pregunté a Juli por esta situación. Me dice ‘Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos’”.

“’Me fui a dormir a la habitación con una amiga’”, cerró.