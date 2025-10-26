CANDIDATO - ELECCIONES 2025 - HÉCTOR VARGAS

Héctor Vargas: «La Boleta Única democratizó la participación»

El candidato a diputado nacional por el Partido Independiente del Chubut (PICH), Héctor Vargas votó en Puerto Madryn, y destacó que «la Boleta Única Papel democratizó la participación de todos, es una forma nueva y esperemos que el electorado se acostumbre».
«Esperemos que no haya malentendidos, que las capacitaciones hayan servido, y que el sistema resulte eficaz», dijo el candidato.
Vargas emitió su voto y se disponía a recorrer escuelas, para luego esperar el resultado en Trelew.

