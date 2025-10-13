Guillermo Brown cayó ante Villa Mitre pero ganó en el global y clasificó a la próxima fase de la Reválida del Federal A

Guillermo Brown perdió por 2 a 1 frente a Villa Mitre, en el juego de Vuelta por la Segunda Fase de la Revalida del Torneo Federal A; sin embargo, el 3-0 logrado en la Ida les permitió a los brownianos quedarse con la clasificación a la próxima instancia.

Por 4-2 en el global, los brownianos se aseguraron su lugar en la continuidad del certamen, en la que se medirán frente a Sportivo Belgrano de San Francisco de Córdoba.

Sufrió pero se clasificó a la Tercera Fase del Federal A

Tras dos reprogramaciones, Guillermo Brown pudo jugar esta mañana ante Villa Mitre en Bahía Blanca en el juego de Vuelta por la Segunda Fase de la Revalida del Torneo Federal A, quedándose con la clasificación a la próxima instancia del certamen.

Brown tenia un marcador favorable conseguido en la Ida, un 3-0 logrado el pasado domingo en el Estadio Raúl Conti; lo cual no le daba completa tranquilidad, pero si un margen que debía cuidar si quería clasificarse a la próxima instancia del Torneo. Sin embargo, los brownianos no comenzaron de la mejor manera, sin poder desplegar su buen juego y dejando llegar a Villa Mitre que estaba desesperado por acortar diferencias.

Así, llegó a los 8 minutos desde el punto del penal, el gol de Victor Manchafico para el 1-0 parcial para los locales; diferencia que se extendió a los 16´nuevamebte desde la misma vía, tras una falta en el área cometida por el arquero Matias Soria. Manchafico, nuevamente se hizo cargo del penal y puso el 2-0 parcial.

El Brown desconocido del primer tiempo, mejoró considerablemente en el segundo tiempo, buscando el descuento; y si bien generó varias llegadas al área rival, no tuvo la contundencia y claridad para cambiarlo por gol, por lo que se extendió el sufrimiento para poder conservar al diferencia que aun lo ponía en la próxima fase del certamen.

Sobre el final, llegó el alivio, con el gol que a los 42 minutos conseguido uno de los mejores desempeños del equipo en la mañana bahiense, Alan Silva, que con su grito de gol, le dió tranquilidad a Brown y selló el anotador por 4-2 a favor de los dirigidos por Emanuel Trípodi.

El rival, cordobés

Con este resultado, Guillermo Brown pudo concretar su pase a la siguiente instancia del certamen, la Tercera Fase de la Reválida, donde será rival de Sportivo Belgrano de San Francisco de Córdoba.

Esta llave, comenzarán a jugar el proximo domingo 19 en Puerto Madryn, con el juego de Ida, en tanto que la Vuelta, se jugará el 2 de noviembre en tierras cordobesas.

Foto: Stephanie Borboroglu para Prensa del Club Guillermo Brown.