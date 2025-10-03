Gimnasia debuta en la Liga Nacional de Básquet frente a San Martín de Corrientes

Esta noche, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia debuta en la Temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Básquet, recibiendo desde las 20:30 horas a San Martin de Corrientes.

El cotejo, tendrá lugar en el Estadio Socios Fundadores, con el arbitraje de Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y José Luis Lugli.

Inicio de Temporada para «El Verde»

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia inicia este viernes una nueva temporada en La Liga Nacional, cuando reciba a San Martín de Corrientes a partir de las 20.30 horas, en el estadio Socios Fundadores.

El conjunto patagónico comienza su camino en la 37° edición consecutiva en la élite del básquetbol argentino, presentando varios cambios en su plantel, estando integrado esta Temporada por Mauro Cosolito y Federico Grun, quienes serán los nuevos capitanes, junto a Sebastián Carrasco, Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Juan Cárdenas, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero y Víctor Andrade Toyo. A ellos se suman los juveniles José Ignacio Copesky, Valentino Ayala y Jesús Centeno.

Gimnasia viene de disputar una serie de amistosos en Puerto Aysén, Chile, con victorias en ambos encuentros (89-40 y 94-81) frente a ABA Ancud, en el marco de la pretemporada iniciada en agosto.

Por parte de San Martín de Corrientes, los dirigido por Gabriel Revidatti llegan al sur tras caer ante Boca por 89 a 56, destacándose Leonel Schattman con 16 puntos para el Rojinegro, en lo que fue el inicio de su primera gira fuera de casa, donde comenzaron la temporada con un triunfo en su debut frente Atenas por 76-49, en el Raúl Argento Ortiz.

Se enfrentaron en 33 oportunidades, con 17 victorias para San Martín y 16 triunfo para Gimnasia; mientras que en el último duelo entre si, fue el 5 de abril de este año en el Socios Fundadores, con triunfo de Gimnasia por 74-72. Samuel Givens fue el goleador con 18 puntos, mientras que Andre Nation aportó 17 unidades para el local.

El lunes fue la presentación del plantel de «El Verde»

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia presentó su plantel el pasado lunes, como así también dió a conocer la nueva indumentaria para disputar la temporada 25-26 de la Liga Nacional.

Tuvo lugar en el Estadio Socios Fundadores, donde se presentó ante los fanáticos y a los sponsors, donde se realizó la presentación del plantel profesional junto a la nueva camiseta, inspirada al campeonato obtenido en edición 05-06 de La Liga Nacional.

La camiseta que utilizará Gimnasia esta temporada retoma un diseño clásico, el modelo local en color verde, con franjas blancas en los laterales que llevan la leyenda Comodoro. Para los partidos de visitante regresa la tradicional camiseta blanca, con los mismos detalles que la local y el agregado especial del logo conmemorativo por los 20 años de la obtención de la Liga Nacional, ubicado en la parte trasera.

En tanto, el cuerpo técnico lo integran Pablo Favarel como director técnico, Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik como asistentes, Juan Ercoreca como preparador físico y Marcelo Guitin como utilero.