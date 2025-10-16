Gastre recibe la Segunda Etapa de los Juegos Comunales 2025

Con un buen marco participativo, comenzó en Gastre, una nueva etapa de los Juegos Comunales 2025, en este caso con actividad para el Zonal 1, que involucra a localidades de la meseta chubutense.

El encuentro contempla competencias para chicos de entre 8 y 14 años de edad, en las disciplinas de atletismo, fútbol de salón y tenis de mesa.

Continúan los Juegos Comunales

En el inicio de la Segunda Etapa de los Juegos Comunales 2025, se congregaron cerca de 100 niños que llegaron desde las localidades de Blancuntre, Chacay Oeste, El Escorial, Gan Gan, Lagunita Salada, Aldea Sepaucal, Telsen y Yala Laubat, además de los anfitriones.

El encuentro inicial contó con todas las pruebas de atletismo en la pista local y luego continuó con el torneo de tenis de mesa, en el municipal.



Charla de futsal y exhibición de lucha

En el marco de estos Juegos Comunales en Gastre, también se desarrolló en la sede comunal, una importante charla para árbitros de Futsal AFA y técnicos de equipos de la zona, la cual contó con la participación de más de una decena de interesados.

Tras las capacitaciones realizadas previamente durante 2024 por el instructor Víctor Manosalva, la intención fue que todos los interesados puedan evacuar las dudas que puedan tener respecto a los reglamentos y sus cambios en el Futsal AFA, teniendo en cuenta que es la modalidad que se utiliza en los Juegos Comunales y Evita.

A su vez, el profesor Omar Gutiérrez, referente de la Lucha Olímpica en Chubut Deportes, llevó adelante una exhibición de dicha disciplina en la plaza municipal, con la intención de fomentar y lograr acercar este deporte a niños y niñas del interior provincial, mostrándoles que también pueden soñar con llegar a competir algún día, representando a su localidad y a su provincia.



La continuidad

La actividad de este zonal 1 continúa este jueves, con el desarrollo del torneo de futsal, que tendrá la participación de más de un centenar de pequeños deportistas de la zona.

También habrá un acto inaugural, el cual contará con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes y autoridades locales, entre ellos, el jefe comunal Marcelo Aranda; en tanto que el viernes será el turno para los adultos mayores, que tendrán participación en los torneos de newcom y de boccia, deporte que hará su estreno en los Juegos Comunales 2025.