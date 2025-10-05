Franco Colapinto finalizó 16º en el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto logró una destacada actuación en el Gran Premio de Singapur 2025, finalizando en la 16ª posición tras una carrera exigente en el circuito urbano de Marina Bay. A pesar de no haber sumado puntos, su desempeño fue notable considerando las circunstancias.

Colapinto partió desde la 16ª posición en la grilla, beneficiado por las sanciones impuestas a otros pilotos que lo ascendieron en la clasificación. Durante la carrera, realizó una excelente largada, ganando tres posiciones en las primeras vueltas y superando a pilotos como Gabriel Bortoleto y Lance Stroll. Sin embargo, a medida que avanzaba la competencia, el rendimiento del Alpine comenzó a decaer, y el piloto argentino no pudo mantener el ritmo de los líderes. Finalmente, cruzó la meta en la 16ª posición, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly.