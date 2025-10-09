ELECCIONES 2025 - FORO DE CONCEJALES - TECKA

Foro Provincial de Concejales en Tecka

Se realizó en Tecka del Foro Provincial de Concejales, organizado por la Legislatura del Chubut y la Municipalidad anfitriona. Se reunió un centenar de legisladores de 20 localidades. Las elecciones del 26 de octubre lideraron la agenda. Hubo un panel sobre la BUP, e intercambios sobre el referéndum.

Fue continuidad del que se realizó en 2024 en el auditorio de la Legislatura. Y responde al mandato de la Ley Nacional 26.874, que creó un Consejo Federal de Legisladores de la Argentina, y a la que Chubut adhirió.

El Foro Provincial de Concejales permite intercambiar opiniones y tomar conocimiento de todos los procesos del sector público provincial y municipal.
Junto al titular de la Secretaría Electoral Permanente, Alejandro Tullio, y a la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, se llevó adelante un panel sobre el nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

Este sistema se usará por primera vez el 26 de octubre para la elección de diputados nacionales y también para el referéndum constitucional.

