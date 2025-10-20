Finalizaron las refacciones edilicias en la Unidad de Emergencias del Hospital Isola

El Hospital Andrés Ísola finalizó recientemente una serie de obras de mantenimiento y mejoras en la Unidad de Emergencias, con el objetivo de optimizar la atención y brindar mayor comodidad a pacientes y personal sanitario.

Las refacciones incluyeron la reparación de las paredes exteriores, la impermeabilización del techo, la reparación de cielorrasos y la remodelación del hall de ingreso, así como de los espacios de derivaciones y servicio social. Además, se instalaron nuevas luminarias y se señalizaron las rampas exteriores para facilitar el acceso a la guardia.

Desde la institución destacaron el trabajo del equipo de mantenimiento, cuyo esfuerzo contribuyó a embellecer las instalaciones y garantizar que la Unidad de Emergencias continúe funcionando en condiciones óptimas para la atención de la comunidad.