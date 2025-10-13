«Fabri» Crozzolo cumple su sueño de ser ciclista profesional: se suma al equipo Polti VisitMalta

El ciclista de Puerto Madryn, Fabrizio Crozzolo, cumplirá su sueño de ser ciclista profesional y pasará a las filas del equipo Polti VisitMalta, de la Fundación del destacado ex ciclista Alberto Contador.

«Fabri», el joven deportista chubutense de 20 años, viene de cumplir dos exitosas temporadas con el Technosylva Maglia Bembibre, team que lo eligió y lo perfeccionó como ciclista y tras los logros de este 2025, se sumará al

Un gran paso para la carrera de Crozzolo, que ahora será profesional

El corredor argentino Fabrizio Crozzolo, firmó un inicio de temporada espectacular en la categoría élite y sub-23 en España y ha sabido seguir sumando resultados también en las vueltas por etapas para recibir la llamada del equipo de la Fundación Alberto Contador, el Polti VisitMalta.

Procedente de la estructura Technosylva Maglia Rower Bembibre, con la que el equipo Polti VisitMalta U19 colabora en la proyección de talento nacional, Crozzolo es un ciclista que ha sumado cuatro pódium en la Copa de España, la victoria de etapa en la jornada reina de la Vuelta a Castilla y León o en la Vuelta a Ávila. Su velocidad y también la buena condición en subidas cortas y explosivas han marcado el interés por un corredor que promete un gran futuro.

Un ciclista de 20 años (nacido en 2005) que se añade a las incorporaciones ya anunciadas de Adrián Benito y de Dario Giuliano, corredores con los que ha compartido pelotón en España y lo seguirá haciendo a partir de ahora en las filas del Polti VisitMalta.

«Después de muchos años de esfuerzo, de mucho sacrificio… es un sueño logrado. Un paso enorme, que siempre fue mi objetivo, dedicarme al ciclismo», aseveró Crozzolo, quien sumó «lo encaro con mucha ilusión esta gran oportunidad, con ganas de aportar al equipo. Gracias al Polti VisitMalta, a mi familia y a los que me apoyan en este camino, ahora toca seguir creciendo».

Por su parte, Fran Contador, mánager general del Polti VisitMalta explicó sobre Crozzolo que «Fabrizio ha sido una de las sorpresas de la temporada, un corredor muy interesante, con mucho talento, que si mantiene la progresión va a dar mucho que hablar», y agregó: «queremos que siga creciendo en nuestra estructura y por eso confiamos en él para vestirse con los colores del Polti VisitMalta».

La despedida del Technosylva Maglia Bembibre

El área de prensa del Technosylva Maglia Rower Bembibre se expresó en redes sociales sobre la salida de Crozzolo, con palabras sentidas y de orgullo por el paso que el joven dará en su carrera: «culmina así dos brillantes temporadas en las filas del conjunto leonés, en las que ha mostrado una progresión constante, combinando potencia, regularidad y ambición competitiva».

«Fabrizio, conocido por su carácter combativo y su capacidad tanto en los finales explosivos como en la media montaña, ha sido una de las piezas más valiosas del Technosylva Maglia Rower Bembibre», valoraron, sumando a la vez que «su liderazgo dentro y fuera de la carretera, así como su constante compromiso con el equipo, le han convertido en un referente para sus compañeros y en un motivo de orgullo para la estructura dirigida por Alberto Núñez».

“Fabri ha sido un ejemplo de profesionalidad, trabajo y humildad desde el primer día. Su paso al profesionalismo es totalmente merecido y un motivo de alegría para todo el equipo. Ver que los ciclistas crecen y alcanzan este nivel es la mayor recompensa para nosotros”, destaca el director.

Sobre el nuevo equipo de «Fabri»

El equipo ciclista Polti VisitMalta tiene licencia italiana pero está registrado y tiene su sede en España; siendo fundado en 2018 como una formación juvenil.

Ahora está registrado en Italia como UCI ProTeam, con sede en Pinto, España, y es patrocinado principalmente por Polti, una empresa italiana. Al tener licencia italiana y estar registrado en Italia, lo que influye en la participación en el Giro de Italia.

En tanto, los principales patrocinadores son la empresa italiana Polti y el turismo de Malta, y es parte de la Fundación Contador, dirigida por el exciclista Alberto Contador.