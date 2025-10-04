Extendieron la temporada de pesca en Chubut a todo octubre



Durante el mes de octubre, permanecerá habilitada en Chubut la pesca deportiva con devolución en Lago Rosario, Río Futaleufú (Trevelín) y Lago Fontana, a efectos de promover la actividad económica y turística en toda la región.

A través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Secretaría de Pesca, se autorizó la práctica de la pesca deportiva continental patagónica en los espejos de agua mencionados.

Objetivos

La firma de la disposición elaborada por la cartera de Pesca responde a un trabajo articulado con el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia.

La medida busca aprovechar el impulso turístico y económico generado en los últimos meses, que mostró un alto grado de compromiso por parte de los pescadores con muy pocas infracciones labradas.

La autorización para la práctica en los tres cursos de agua cordilleranos antes mencionados, será bajo la estricta modalidad de devolución obligatoria de todos los ejemplares capturados para de esta manera preservar el recurso ictícola.