Exitoso Torneo Patagónico de Tenis de mesa en Puerto Madryn

Durante el último fin de semana largo, se desarrolló en la ciudad de Puerto Madryn, un nuevo Torneo de Tenis de mesa, en esta oportunidad de carácter patagónico, con participación de jugadores de toda la región.

Más de 80 deportistas fueron parte del evento, organizo por el Club de Tenis de Mesa local.

La ciudad de Puerto Madryn fue escenario durante este último fin de semana, de un nuevo Torneo Patagónico de Tenis de Mesa, organizado por el Club Tenis de Mesa local.

El certamen, fue un éxito en cuanto a su convocatoria, recibiendo más de 80 jugadores provenientes de distintas localidades de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

Con una destacada participación en las categorías recreativa, tercera, segunda y primera, el torneo combinó alto nivel competitivo con un fuerte componente de camaradería, especialmente entre los jugadores más jóvenes que continúan formándose en el circuito.

Los tres primeros puestos en las diferentes categorías fueron los siguientes: Primera, Gino Romero (Trelew), Julián Musante (Puerto Madryn) y Fabián Mansilla (Comodoro Rivadavia); Segunda, Ricardo García (Trelew), Mateo López (Viedma) y Federico Márquez (Puerto Madryn); Tercera, Benjamín Barroso (Puerto Madryn), Santino Barroso (Puerto Madryn) e Ismael Hernández (Esquel).

Desde la organización destacaron la convocatoria y el espíritu deportivo vivido durante toda la jornada: “Cada torneo nos deja más claro que el tenis de mesa está creciendo en toda la Patagonia. Nos alegra ver nuevas caras, más jóvenes participando y el compromiso de quienes viajan cientos de kilómetros para compartir esta pasión”.