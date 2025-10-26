CHUBUT - CLASES - EDUCACIÓN

Este lunes no habrá clases en el tuno mañana en las escuelas donde se votó


El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que este lunes 27 de octubre se suspenderán las clases únicamente en el Turno Mañana en aquellas instituciones educativas que hayan sido afectadas al desarrollo del acto electoral de este domingo 26 de octubre.

Las autoridades provinciales explicaron que la medida tiene como objetivo garantizar las condiciones de higiene y limpieza necesarias en los establecimientos luego de la jornada electoral.

Por su parte y en lo referido a los turnos Tarde y Vespertino, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad, una vez finalizadas las tareas de acondicionamiento de los edificios educativos.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambios de gabinete, elecciones 2025, Javier Milei

Milei analiza cambios post electorales

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, MARTÍN MENEM, Santiago Caputo

Bajándole el tono a la interna
Etiquetas: diego santilli

Santilli cumplió su promesa
Etiquetas: chubut, diputados nacionales

Comodoro tiene todas las bancas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: chubut, elecciones 2025, ESCRUTINIO DEFINITIVO

Comenzó el escrutinio definitivo
Etiquetas: Cámara de Diputados, presupuesto 2026

LLA busca postergar el debate del Presupuesto 2026
Etiquetas: canciller, Javier Milei, Pablo Quirno

Pablo Quirno juró como ministro de Relaciones Exteriores