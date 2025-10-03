Escondiendo a Espert

Ante la polémica por su presunta conexión con un empresario vinculado al narcotráfico, José Luis Espert pasó casi desapercibido durante el acto que encabezó el presidente Javier Milei en la cárcel de Ezeiza.

El mandatario presentó allí el proyecto del nuevo Código Penal, que girará en breve al Congreso, y estuvo acompañado por los principales funcionarios de su gabinete y del Servicio Penitenciario.

Si bien Espert, actual diputado de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, estaba en el acto, Milei no lo nombró, y tampoco apareció en los videos de la transmisión oficial, a cargo de la Oficina de la Presidencia.