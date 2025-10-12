En un nuevo amistoso previo a la Liga Nacional de Vóley, Waiwen cayó ante Boca en Esquel

El vóley de primer nivel se apoderó anoche del Gimnasio Municipal «León Camilo Catena» de Esquel en un amistoso vibrante y muy disputado entre el Club Waiwen de Comodoro Rivadavia frente a Boca Juniors.

Se trató de un nuevo juego amistoso de su gira de pretemporada, en el que «El Xeneize» se impuso por 3 sets a 1 ante los chubutenses.

Un nuevo cruce entre Waiwen y Boca

Ante un colmado gimnasio que recibió con una ovación a ambos planteles, el encuentro cumplió con las expectativas, ofreciendo un espectáculo parejo y de gran intensidad deportiva.

Boca, dirigido por el experimentado Marcelo Gigante, tuvieron que batallar duro. Tras ceder el primer set, lograron dar vuelta el marcador y establecer una ventaja de 2 a 1 en el exigente pulso contra el elenco de Waiwen, que bajo la conducción técnica de Lisandro Luppo se pone a punto para afrontar su segunda temporada en la Liga Nacional de Vóley.

Fue una fiesta deportiva y homenaje

La velada fue una verdadera fiesta deportiva para la ciudad de Esquel y la comarca cordillerana, en un evento que incluyó un emotivo momento de reconocimiento por parte de la Peña Boquense “Roberto Mouzo” local que brindó un merecido homenaje al DT Marcelo Gigante, emblemático entrenador y exjugador de la Selección Argentina, destacando su trayectoria y su visita a la zona.

Sigue la gira de amistosos

La exigente seguidilla de partidos para ambos equipos no termina en Esquel, sino que regresa a Comodoro Comodoro Rivadavia, donde Waiwen el local jugará más cotejos amistosos ante Boca Juniors en el Club Huergo.