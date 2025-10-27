En un juego postergado por la 12° Fecha de la Liga Profesional, Boca visita a Barracas Central

Este lunes, Barracas Central y Boca Juniors se miden entre si en el juego postergado por la 12° Fecha postergado del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

Se jugará desde las 16 horas en el Estadio Claudio Fabián Tapia.

El postergado por duelo, se juega hoy

Con Claudio Úbeda como director técnico, Boca Juniors visitará este lunes a Barracas Central, válido por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025, a disputarse en el Estadio Claudio Fabián Tapia y desde las 16 horas.

En «El Xeneize», no estará el delantero uruguayo Edinson Cavani, quien será baja por una “inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo”, según anunció el elenco de La Ribera en redes sociales.

Además, Boca tampoco contará con el mediocampista Rodrigo Battaglia producto de un desgarro y, en principio, también se perdería el cruce ante Estudiantes de La Plata, el domingo 2 de noviembre por la decimocuarta jornada del campeonato local.

Como buena noticia es el regreso de Milton Delgado, quien se reintegró al plantel tras su participación en el Mundial Sub 20 en Chile, donde la Selección argentina cayó en la final ante Marruecos; por lo que acompañaría a Leandro Paredes en el mediocampo.

Si bien Úbeda todavía no confirmó el once que saltará al terreno de juego en busca de la victoria, el cambio previsto sería el de Delgado por Battaglia. Además, el chileno Williams Alarcón picaría en punta para reemplazar a Brian Aguirre, quien no pudo completar los entrenamientos del pasado miércoles y jueves por un cuadro febril.

Fútbol – Liga Profesional

Probables formaciones Barracas Central – Boca Juniors

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 16:00 – TV: ESPN Premium.