En un amistoso, Argentina se mide ante Venezuela

La Selección Argentina jugará esta noche ante su par de Venezuela, en un partido amistoso que se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Miami.

El encuentro está programado para las 21 horas de nuestro pais, jugándose en el Hard Rock Stadium y con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

Noche de amistoso para «La Scalonetta»

La Selección Argentina arriba a este amistoso luego de unas muy buenas Eliminatorias Sudamericanas, donde dominó de punta a punta para terminar primera con 38 puntos, nueve más que su escolta, que fue Ecuador.

De cara a este amistoso, el director técnico Lionel Scaloni declaró en su llegada a Miami que “la idea es no arriesgar a ningún jugador” al ser consultado por Lionel Messi, quien viene de disputar varios partidos seguidos con el Inter Miami, por lo que el capitán podría ir al banco de suplentes.

Si bien no hay nada oficial, todo apunta a que Scaloni pondrá un 11 titular alternativo, con el objetivo de darle rodaje a varios jugadores que tienen pocos minutos con la Selección argentina. Esto podría ser clave de cara al armado de la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comenzará en solo ocho meses.

Venezuela, por su parte, viene de sufrir un golpe durísimo ya que tenía todo para clasificar al Repechaje del Mundial 2026, pero en la última fecha perdió 6-3 frente a Colombia y quedó sin chances de nada debido al histórico triunfo de Bolivia ante Brasil.

De esta manera, la “Vinotinto” tendrá que seguir esperando para disputar un Mundial por primera vez en su historia.

Fútbol – Amistoso internacional

Probables formaciones Argentina – Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Darwin Machís; Salomón Rondón. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Estadio: Hard Rock de Miami

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Hora: 21. TV: Telefe y TyC Sports