LETRAS - PABLO QUIRNO

El Tesoro declaró desiertas LECAPs en licitación por tasas elevadas


La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación del día de hoy adjudicó $1,755 billones habiendo recibido ofertas por un total de $2,602 billones, mientras que se declararon desiertas dos letras en pesos por tasas elevadas.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señaló que «esto significa un rollover de 45,68% sobre los vencimientos del día de la fecha».

«Los instrumentos a tasa fija ofertados hoy reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación a los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por $2,112 billones», indicó la Secretaría de Finanzas.

Fuente: NA

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

TERMÓMETROS

Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, lla

“Para votar al Colorado marcá al pelado”
Etiquetas: bertie benegas lynch, COMISIÓN DE PRESUPUESTO, presupuesto 2026

Salió Espert, entra Bertie
Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: anulan condena, Carlos Rogelio Richeri, IA, juez

Un juez de Chubut bajo investigación por usar IA en una condena
Etiquetas: Congreso, Jubilados, marcha

Jubilados marchan en el Congreso ante un gran despliegue policial
Avanza la causa “Pollos de papel”: este viernes abren la investigación por un perjuicio de $170 millones

Avanza la causa “Pollos de papel”: este viernes abren la investigación por un perjuicio de $170 millones