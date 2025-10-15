El Tesoro declaró desiertas LECAPs en licitación por tasas elevadas



La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación del día de hoy adjudicó $1,755 billones habiendo recibido ofertas por un total de $2,602 billones, mientras que se declararon desiertas dos letras en pesos por tasas elevadas.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señaló que «esto significa un rollover de 45,68% sobre los vencimientos del día de la fecha».

«Los instrumentos a tasa fija ofertados hoy reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación a los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas cancelando deuda por $2,112 billones», indicó la Secretaría de Finanzas.

