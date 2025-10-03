El «Team Soledad» de La Voz Argentina tuvo su «Cuarto Round»: quién fue eliminado y cómo quedó el equipo



La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, tuvo una nueva gala este jueves en medio de los cambios constantes de programación, y contó con el “Cuarto Round” del team Soledad Pastorutti.

Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

En este round hay enfrentamientos cruzados, donde los participantes cantarán y los coaches de los equipos contrarios los votarán del 1 al 10 con sus tablets.

El sistema de eliminación es directo: el participante que obtenga el menor puntaje de cada equipo quedará automáticamente eliminado de La Voz Argentina.

En el caso del “Team Soledad” quien resultó la menos elegida por los coach fue Valentina Otero. Hubo empate, por lo que la definición final fue de la propia cantante.

Cómo quedó el Team Soledad tras el 4° Round en La Voz Argentina 2025

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.

Luis González.

Milagros Gerez Amud.

Violeta Patricia Lemo.