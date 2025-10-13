El SISAP suspendió las medidas de fuerza en Salud
El Sindicato de Salud Pública (SISAP) confirmó que acatará la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, mediante la Resolución N°127/25, en el marco del conflicto que mantiene el sector con el Gobierno del Chubut.
De acuerdo a lo resuelto por la autoridad laboral, las partes fueron convocadas a una primera reunión conciliatoria para este martes 14 de octubre. En este contexto, el gremio informó que, conforme al artículo 3° de la resolución, quedan suspendidas todas las medidas de acción directa, incluyendo el estado de asamblea, las movilizaciones, las retenciones de servicios en los CAPS y los paros anunciados.
El secretario general del SISAP, Carlos Sepúlveda, indicó que el sindicato se presentará a la reunión con “un planteamiento estricto y concreto” para que los reclamos centrales del sector sean abordados con celeridad y resueltos en el marco de las paritarias convencionales y salariales.