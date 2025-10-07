El Provincial de Gimnasia acrobática y una gran convocatoria en Puerto Madryn

Durante el pasado fin de semana, en tres intensas jornadas entre viernes y domingo, se disputo en el Gimansio Municipal N°1 de Puerto Madryn, el Torneo Provincial de Gimnasia Acrobática.

El evento, convocó a una gran cantidad de gimnastas llegados desde distintos puntos de Chubut, siendo alrededor de 300 deportistas, quienes compitieron en diversas modalidades de la disciplina.

Provincial clasificatorio al Nacional

Durante el fin de semana, Puerto Madryn fue sede del Segundo Torneo Provincial de Gimnasia de Trampolín, una competencia clave en el calendario deportivo que permitió rankear a las y los gimnastas ¿de cara al Nacional Federativo, previsto para diciembre.

El certamen se desarrolló en las instalaciones del Gimnasio Municipal N° 1, bajo la organización del Club Ferro y con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes, en un evento que reunió a una gran cantidad de público, familias y simpatizantes que acompañaron y alentaron a los jóvenes deportistas.

Más de 300 competidores

Participaron alrededor de 300 gimnastas provenientes de distintos puntos de la provincia, con edades que abarcaron desde los 7 años hasta categorías mayores de 20 y 21 años.

La competencia se estructuró por niveles de dificultad, desde el Nivel D (inicial) hasta el Nivel A, reservado para atletas con participación internacional. También abarcó las tres disciplinas que integran la gimnasia de trampolín: Trampolín, Doble Mini Tramp y Tumbling.