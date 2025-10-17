El lunes inauguran el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” en Trelew

El próximo lunes 20 de octubre a las 11 horas se inaugurará oficialmente el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew.

El acto se desarrollará en el edificio ubicado sobre Abraham Matthews 1160, y contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y referentes del ámbito sanitario.

El nuevo hospital funcionará como centro de referencia regional, equipado con tecnología médica de última generación y servicios especializados que permitirán ampliar la capacidad de atención y derivación de pacientes del Valle Inferior del Río Chubut y otras localidades cercanas.