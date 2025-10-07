El enojo de la China Suárez con la agencia que la representa: “No hagan lo que ella hace”



La China Suárez sorprendió a sus seguidores al eliminar de su perfil de Instagram la palabra “cantante”, dejando únicamente su rol de actriz y su usuario de TikTok como su descripción actual. Sin embargo, otro dato que llamó la atención fue el hecho de que eliminara de su biografía a su amiga y representante Caro Nolte, pero dejando etiquetada a la empresa Multitalent.

En las últimas horas, Infama dio a conocer la supuesta desvinculación de la China con una de las empresas de talentos más grandes de Argentina, que la representó durante más de una década.

Marcela Tauro cuestionó que la actriz continúe etiquetando a la empresa porque, según una modelo de la agencia, la relación laboral entre la China y Multitalent habría terminado: “¿Cómo que está Multitalent? Hago esta pregunta no por loca, sino porque tengo una nota de una modelo de esa agencia que dice que la China no está más”.

Santiago Sposato aclaró cuál es la situación que habría terminado de romper la relación: “La información no es que la China no esté más, sino que te diría que la agencia le clavó un puñal por la espalda”.

“Hasta donde yo sé, ella es modelo de esa agencia, ¿y qué hay en esa agencia además de modelos? Ellos tienen un área de negocios que se llama la Academia Multitalent”, explicó sobre los cursos que da la agencia para que los jóvenes aprendan a manejarse en el ambiente.

Según la información de Sposato, la China quedó enfurecida al enterarse sobre cómo utilizan su nombre como ejemplo en dichos cursos que dicta la empresa: “¿Qué fue lo que enfureció a la China de esta clase de marketing personal? Es que la ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer en el medio: ‘No hay que hacer como la China Suárez. No hagan lo que ella hace’”.

“Ponen como ejemplo las tres marcas que perdió por culpa de sus manejos con la prensa y de su romance con Icardi. Pero lo que más le dolió a la China es que pusieron a Pampita como ejemplo de todo lo que está bien”, reveló.