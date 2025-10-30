El DT campeón olímpico con la «Generación Dorada» del básquet argentino, Rubén Magnano, visitará el Club Brown

El próximo martes, el deporte de la ciudad de Puerto Madryn contará con una visita de lujo, con la presencia del ex entrenador de la Selección Argentina de básquet, Rubén Magnano.

El DT campeón olímpico en Atenas 2004, visitará el Club Guillermo Brown, donde brindará una conferencia de prensa ante los medios de comunicación y una charla ante los y las deportistas de la institución browniana.

Magnano llega al Club Brown para compartir toda su experiencia

El Club Social y Atlético Guillermo Brown recibirá el próximo martes una presencia de nivel nacional internacional en el básquetbol, con lo que será la visita del reconocido entrenador Rubén Magnano.

El coach campeón olímpico con la Selección Argentina de básquet denominada “Generación Dorada” en los JJOO Atenas 2004, estará en Puerto Madryn, por invitación de la institución browniana y especialmente de una de las glorias del básquet nacional, hoy en día coordinador de la disciplina en el club, Marcelo Richotti.

Será el próximo martes 4 de noviembre desde las 19:00 horas, donde Magnano realizará una conferencia de prensa en el Gimnasio Benito García, destinada a todos los medios de comunicación.

Asimismo, del encuentro, participarán todas las categorías de básquet del club, tanto masculino como femenino, para compartir este encuentro único con una leyenda del deporte nacional.

Vale destacar que esta iniciativa cuenta con el acompañamiento y auspicio de ALUAR y la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.