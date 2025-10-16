ENDURO - MOTOCICLISMO - SIMEONI

El chubutense Giovanni Simeoni se impuso entre 200 competidores en el Enduro en Bariloche

El piloto chubutense oriundo de Esquel, Giovanni Simeoni demostró su gran nivel deportivo el pasado fin de semana en San Carlos de Bariloche.

Se impuso en la fusión de los dos campeonatos más importantes de la Patagonia, como ser el Enduro Cordillerano y el Enduro APE, en un competencia que contó con la participación de deportistas de Argentina y de Chile.

 

Simeoni brilló en Bariloche

El circuito “La Cascada” en Bariloche, fue el escenario de este gran evento deportivo, que estuvo acompañado por una multitud amante de este deporte motor con la 5° fecha del Enduro Cordillerano y el Enduro APE, que disputó su séptima jornada del certamen.

Para ello, el circuito tuvo un trazado exigente, entretenido y extenso de unos 20 kilómetros para las divisionales principales, para correr juntos y marcar un hito en el deporte de la Patagonia.

La multitud vio volar al bicampeón argentino de enduro, como ser el chubutense Giovanni Simeoni, que en la categoría principal (Seniors) se llevó la victoria con un tiempo de 2 horas 12 minutos y 47 segundos; siendo secundado por Juan Pablo Luzzardi (Bariloche) que empleó 2 horas 16 minutos 13 segundos y Agustín Bazano de Rincón de los Sauces que se ubicó tercero.

Luego de la victoria, en sus redes sociales, “el Tanito” agradeció a sus sponsors, como a su familia y a las personas que lo siguen y alientan.

Esta fusión deportiva Enduro Cordillerano y el Enduro APE, fue una celebración del trabajo colectivo, la pasión por el motociclismo y el compromiso con la excelencia, teniendo en cuenta que desde la logística hasta la marcación del trazado, cada detalle fue pensado para resaltar lo mejor del circuito La Cascada.

 

