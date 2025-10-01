Detectan en el ingreso a Chubut un auto implicado en hechos delictivos

Este martes por la noche, personal policial de la Subcomisaría Arroyo Verde secuestró un automóvil que presentaba un pedido de secuestro vigente por parte de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:15 horas en el puesto de control ubicado en el kilómetro 1308 de la Ruta Nacional N°3, donde se detuvo la marcha de un Chevrolet Onix negro que ingresaba a la provincia. Al verificar el dominio a través del sistema, los efectivos constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro emitido por la Unidad Fiscal de CABA N°63, relacionado con su utilización en hechos delictivos.

La fiscal de turno, Dra. Silvana Salazar, dispuso el secuestro del vehículo, la identificación completa del conductor —un hombre mayor de edad— y que el mismo fije domicilio legal, además de iniciar actuaciones por el delito de “encubrimiento agravado”.

En paralelo, la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn llevó adelante tareas de coordinación con la DDI de Santa Cruz para profundizar la pesquisa.