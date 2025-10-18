Con newcom y boccias, culminó el Zonal I de los Juegos Comunales 2025

Este viernes, con el desarrollo de las competencias de newcom y boccia, dispuestas para adultos mayores, culminó el Zonal I de los Juegos Comunales 2025.

La actividad continuará la semana próxima, en Rio Mayo.

Cierre de un nuevo Zonal

En esta oportunidad, los equipos de Gan Gan, Lagunita Salada, Telsen y Gastre, formaron parte de la jornada deportiva desarrollada en el Gimnasio Municipal, que inició por la mañana con el newcom, donde el representativo de Telsen logró la clasificación al provincial, y finalizó en horas de la tarde, con el estreno de la disciplina de boccia en el programa inclusivo.

El encuentro deportivo de este viernes, reunió a un total de 60 adultos mayores.

De este modo y tras tres días de actividad, que involucró a más de 300 personas, entre las competencias dispuestas para niños y adultos mayores, finalizó la segunda vuelta de este Zonal 1.

Esta segunda vuelta tendrá su segundo encuentro la semana próxima en la localidad de Río Mayo. Del martes 21 al jueves 23 se disputará en Zonal VII, con la participación de las comunas de Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Alto Rio Senguer, Buen Pasto, Facundo, Lago Blanco, Ricardo Rojas y Rio Mayo.