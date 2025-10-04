Con 48 medallas obtenidas, Chubut cerró una brillante actuación en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata

Luego de cinco jornadas a puro deporte, finalizaron Juegos Deportivos Nacionales Evita y Chubut superó el récord de 41 preseas del 2024.

Se destaca que estos logros, se dieron con un 16% menos de categorías y especialidades respecto al año anterior.

Superando sus propias expectativas

La instancia Nacional de los Juegos Deportivos Evita 2025 llegó a su fin durante el mediodía de este sábado y los deportistas y entrenadores chubutenses, se despidieron de este viaje de ensueño, que los tuvo durante cinco días como protagonistas de un evento que seguramente recordarán por el resto de sus vidas, tanto por lo deportivo, como por todo lo vivido a lo largo de la semana.

La delegación de Chubut superó ampliamente las expectativas establecidas, ya que finalizó la participación con un total de 48 medallas (16 oros, 17 platas y 15 bronces), superando las 41 obtenidas en 2024 y con el dato que se lograron con un 16% menos de categorías y especialidades en competencias respecto al año anterior.

El deporte convencional finalizó en la octava posición en la sumatoria general, con 26 medallas en total (7 de oro, 7 de plata y 12 de bronce).

En tanto el deporte adaptado totalizó 22 preseas (9 oros, 10 platas y 3 bronces), finalizando en la 15° ubicación en la sumatoria.

Últimas medallas

En la faz deportiva, Chubut esperaba este sábado con gran expectativa, con la posibilidad de cerrar la participación con dos podios más.

Uno de los focos principales de la jornada de cierre estaba puesto en las finales de boxeo, donde dos chubutenses tenían posibilidad de medalla de oro.

En la final femenina hasta 54 kilos, Rebecca Chiquichano no pudo ante Mia Speziale de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La rawsense perdió por puntos ante la bonaerense y se quedó de igual modo, con un muy meritorio segundo puesto y la medalla de plata.

En tanto el comodorense Jeremías Gómez, afrontó el duelo final dentro de la categoría hasta 60 kilos masculino, donde enfrentó al cordobés Francisco Agüero.

Cierre del beach handball con 7mo puesto

Otro de los deportes que concluyó con su actividad este sábado fue el beach handball en la costa marplatense, que tuvo la participación del equipo masculino disputando el duelo por el séptimo puesto. Los chicos chubutenses se impusieron con comodidad 2-0 (22-14, 16-12) y cerraron el torneo con una alegría.

En tanto el equipo femenino cerró su participación con un triunfo ante Corrientes por 2-0 (15-13, 15-12) para ubicarse en la 15° ubicación.

El equipo femenino de futsal disputó el compromiso por el quinto puesto ante Buenos Aires, pero fue derrota por 2-0, lo que dejó a las chubutenses en el sexto puesto del certamen.

Por su parte, el futsal masculino concluyó su participación con un triunfo ante Entre Ríos por 4-3, que le permitió quedarse con el 15° lugar del certamen.

El vóley masculino cerró su participación con un triunfo ante Neuquén por 2-0 (25-15, 25-15) y de ese modo se ubicó en el 15° lugar del torneo. Por su parte el femenino también terminó en la 15° posición, tras vencer en su última presentación a Neuquén por 2-0 (25-15, 25-18).