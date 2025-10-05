Comodoro: mataron a un joven en una estación de servicio

Un joven de 25 años fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido en la madrugada de este domingo en una estación de servicio céntrica de Comodoro Rivadavia. La Policía y la Justicia avanzan en la investigación para determinar las circunstancias y los responsables del hecho.

El violento episodio tuvo lugar alrededor de la 1:40 en la estación “Rodrigo”, ubicada sobre calle Pellegrini, casi avenida Yrigoyen. Según la información preliminar, al menos una persona llegó al lugar a bordo de un Fiat rojo y, en circunstancias que se investigan, abrió fuego contra dos jóvenes que se encontraban cargando agua caliente para el mate.

Uno de ellos recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de la herida.

El segundo joven, de 32 años, sufrió lesiones en un brazo y en la espalda, pero logró sobrevivir y aportar datos relevantes sobre el vehículo desde el cual les dispararon. De acuerdo con fuentes policiales, ambos se dedicaban a la venta ambulante y eran conocidos en la zona por frecuentar la estación de servicio.