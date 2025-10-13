Comenzó la temporada de cruceros en Chubut

Con el arribo del National Geographic Endurance, este lunes quedó oficialmente inaugurada la temporada de cruceros 2025/2026 en Puerto Madryn.

Esta embarcación, de 118 metros de eslora y bandera de Bahamas, tomó amarras sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena a las 5:30 horas, proveniente de Bahía Blanca, con 59 pasajeros y 103 tripulantes a bordo. Permanecerá en la ciudad del Golfo Nuevo hasta mañana a las 16:00 horas, momento en que zarpará rumbo al sur para realizar escala en las Islas Vernaci, en la zona de Bahía Bustamante.

El administrador de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Joaquín Aristarain, destacó que “el movimiento de cruceros es importante para la economía provincial, potenciando al sector turístico, comercial y de servicios, a la vez que posiciona a Chubut como puerta de entrada a la Patagonia para visitantes de todo el mundo”.

Para esta temporada 2025/2026, se esperan 37 arribos anunciados en Puerto Madryn y más de 60.000 cruceristas. La temporada tendrá además un hito destacado con el regreso de la empresa Celebrity Cruises, que operará con el Celebrity Equinox, de 317 metros de eslora, y que tiene previstas siete recaladas.