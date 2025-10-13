NATIONAL GEOGRAPHIC ENDURANCE - PUERTO MADRYN - TEMPORADA DE CRUCEROS

Comenzó la temporada de cruceros en Chubut

Con el arribo del National Geographic Endurance, este lunes quedó oficialmente inaugurada la temporada de cruceros 2025/2026 en Puerto Madryn.

Esta embarcación, de 118 metros de eslora y bandera de Bahamas, tomó amarras sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena a las 5:30 horas, proveniente de Bahía Blanca, con 59 pasajeros y 103 tripulantes a bordo. Permanecerá en la ciudad del Golfo Nuevo hasta mañana a las 16:00 horas, momento en que zarpará rumbo al sur para realizar escala en las Islas Vernaci, en la zona de Bahía Bustamante.

El administrador de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Joaquín Aristarain, destacó que “el movimiento de cruceros es importante para la economía provincial, potenciando al sector turístico, comercial y de servicios, a la vez que posiciona a Chubut como puerta de entrada a la Patagonia para visitantes de todo el mundo”.

Para esta temporada 2025/2026, se esperan  37 arribos anunciados en Puerto Madryn y más de 60.000 cruceristas. La temporada tendrá además un hito destacado con el regreso de la empresa Celebrity Cruises, que operará con el Celebrity Equinox, de 317 metros de eslora, y que tiene previstas siete recaladas.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: boletas, josé luis espert, lla

Cambiar de caballo en medio del río, no es gratis

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026
Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Patricia Bullrich, plan paraná

Bullrich lanzó el Plan Paraná: «La hidrovía no va a ser una autopista del crimen»
Etiquetas: investigación judicial, sextorsión

Investigan a otro acusado en una causa por «sextorsión»
Etiquetas: Doble Trocha, Madryn, TRELEW

Habilitan el tramo final de la Doble Trocha entre Trelew y Puerto Madryn