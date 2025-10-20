Colapso en Argentina por caída de Amazon Web Services
Un colapso en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), la nube más grande del planeta, generó este lunes una caída masiva y global que paralizó a cientos de plataformas y servicios digitales en todo el mundo, afectando desde redes sociales y videojuegos hasta billeteras virtuales y herramientas de inteligencia artificial.
El impacto en Argentina fue inmediato y contundente, con una fuerte repercusión en las billeteras virtuales más utilizadas. Mercado Pago, Ualá y Naranja X registraron fallas generalizadas que impidieron a millones de usuarios procesar pagos, realizar transferencias y recargar saldo. Durante varias horas, las quejas se multiplicaron en redes sociales por la imposibilidad de pagar con código QR o utilizar los fondos para abonar el transporte público.
Uno por uno: todos los servicios afectados por el apagón
La falla en los servidores de Amazon provocó un efecto dominó que dejó fuera de servicio a una lista interminable de plataformas. Estos fueron los principales afectados en Argentina y el mundo:
Billeteras y Bancos
Mercado Pago / Mercado Libre
Ualá
NaranjaX
Personal Pay
Banco Galicia
Banco Provincia
Banco Nación
Santander
Supervielle
Western Union
VISA
Videojuegos
Fortnite
Roblox
League of Legends
Valorant
Clash Royale
Rocket League
Battlefield
Rainbow Six: Siege
Steam
Ubisoft Connect
EA
Streaming y Entretenimiento
Netflix
Disney+
Amazon Prime Video
Flow / Cablevisión
Apps y Servicios Varios
PedidosYa
Uber
Canva
ChatGPT
AFIP
Personal
Movistar
Claro
Telecentro / Fibertel
¿Por qué se cayó «medio Internet»?
Amazon Web Services (AWS) es una de las divisiones más rentables del gigante fundado por Jeff Bezos. Su negocio consiste en «alquilar» infraestructura en la nube (capacidad de cómputo, almacenamiento, etc.) a empresas de todo el mundo. Cuando una de sus regiones, en este caso la de Virginia del Norte en EE.UU., experimenta una falla, el impacto es masivo porque, literalmente, buena parte de la economía y el entretenimiento digital dependen de su red.
El incidente, que comenzó a normalizarse hacia el mediodía, volvió a poner sobre la mesa la enorme dependencia del mundo digital en un puñado de gigantes tecnológicos. Cuando uno de ellos tropieza, el efecto dominó llega, inevitablemente, hasta el celular de cada argentino.