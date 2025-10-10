CAPIP y la APPM consolidan un vínculo estratégico con el Puerto de Vigo

Durante la XXVI Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (Conxemar), celebrada en Vigo, España, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) firmaron un acuerdo de cooperación con la Autoridad Portuaria de Vigo. El convenio busca fortalecer la transferencia de conocimientos, la innovación y la sostenibilidad en la gestión portuaria y pesquera.

El acuerdo fue rubricado en el stand del Puerto de Vigo y contó con la participación del presidente de la autoridad portuaria gallega, Carlos Botana Lagaron; el titular de la APPM, Joaquín Aristarain; y el presidente de CAPIP, Agustín de la Fuente. También estuvieron presentes el Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla; el Subsecretario de Pesca de Chubut, Diego Brandan; y el ex titular de la APPM, Diego Pérez, quien impulsó el proyecto durante su gestión.

El convenio tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias, soluciones y buenas prácticas en materia portuaria y pesquera, y fomentar la transición energética, la movilidad sostenible, la digitalización y la economía circular en los puertos.

Entre las áreas de cooperación se destacan la planificación e infraestructura portuaria, la seguridad y protección operativa, la gestión del dominio público, la integración logística y modal, y la investigación e innovación tecnológica. También se prevé la realización de visitas técnicas, talleres, pasantías y cursos de capacitación entre ambos puertos.

Desde la APPM destacaron que el acuerdo “permite consolidar una relación estratégica con uno de los puertos más importantes de Europa, fortaleciendo la proyección internacional de Puerto Madryn y su comunidad pesquera”.

Por su parte, CAPIP —que agrupa a 16 empresas patagónicas, 55 embarcaciones y más de 4.000 trabajadores directos— resaltó la importancia de esta vinculación para potenciar la competitividad y la sostenibilidad del sector.

El Puerto de Vigo, reconocido por su liderazgo en innovación y desarrollo pesquero, y el de Puerto Madryn, principal puerto langostinero de Argentina, establecen así un marco de colaboración recíproca que apunta a generar beneficios conjuntos en materia productiva, ambiental y tecnológica.