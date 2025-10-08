Cambiar de caballo en medio del río, no es gratis

Por Karina Cecuk

Una eventual modificación de la boleta de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert, tiene un alto costo económico y logístico. Según informó el Ministerio del Interior, a la Junta Electoral de Buenos Aires, la reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel (BUP) de ese distrito implicaría un gasto aproximado de $12.169.655.000.

Interesante fue saber que, según Catalán, el proceso electoral “fue tan eficiente” que resultó con un excedente de 15.000 millones de pesos que se podría utilizar para la reimpresión de boletas.

No solo sorprende la capacidad de ahorro, sino la precisión para ahorrar apenas algo más de lo que necesitaría el oficialismo para cambiar la boleta que ya está impresa, y que en términos fácticos no presenta ningún problema real.

Después de todo, la renuncia de José Luis Espert como candidato, es una decisión de carácter estratégico, ya que no hay impedimento legal para que siga en la carrera electoral. Además, si bien este miércoles pidió una licencia en la Cámara de Diputados, sigue teniendo los atributos hasta que finalice su mandato, y por lo tanto también puede ser candidato.

Claro está que haber recibido financiamiento de un empresario presuntamente vinculado al narcotráfico, no lo deja en una posición muy cómoda, y definitivamente atenta contra el discurso de La Libertad Avanza, que ondea la «bandera anticorrupción».

Ahora bien, volviendo a los argumentos para rechazar la reimpresión. Tal cómo está planteada la situación, la boleta tiene identificación del partido (La Libertad Avanza), de color, número y logo. Además, figuran los nombres de los demás candidatos que sí siguen carrera. Vale decir, que la boleta es válida. La presencia o ausencia de la fotografía de Espert, solo supone un problema para el partido político que lo eligió hace solo algunas semanas, y que ahora necesita cambiar de caballo en el medio del río, porque ese individuo -actualmente representa a LLA en la Cámara Baja-, ya no sería un candidato competitivo.

Después de todo, es comprensible que LLA haga lo imposible por desmarcarse de Espert, porque su imagen ahora estaría asociada a la corrupción y el narcotráfico, eso que el Gobierno de Milei afirma querer combatir.