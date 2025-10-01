Bullrich sobre Espert: “No podemos aceptar personas que estén aliadas al narco”
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre la polémica que involucra al diputado José Luis Espert, acusado de recibir presuntos aportes de un empresario acusado de narcotraficante, y pidió «aclarar la situación ya».
«No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco», sentenció la funcionaria en declaraciones radiales, y anticipó que el Poder Ejecutivo solicitará explicaciones de lo acontecido durante la campaña presidencial del actual candidato a diputado de La Libertad Avanza en 2019.
En declaraciones a A24, reclamó: “Es importante aclarar la situación de Espert ya”.