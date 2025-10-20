Bolivia: Rodrigo Paz llama a la unidad tras su victoria en el balotaje



El ganador del balotaje presidencial en Bolivia, el economista Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, abogó este domingo por la unidad nacional y la colaboración de todos los partidos con representación parlamentaria para enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales del país.

«Le pido a cada uno de los representantes, hombres y mujeres que estén en la Asamblea Legislativa, indistintamente de su organización política, sumémonos, seamos parte, trabajemos conjuntamente para transformar la Patria», afirmó Paz durante un mensaje transmitido por medios nacionales y redes sociales.

El presidente electo -quien asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre- señaló que su Gobierno buscará incluir a todos los sectores, promover la transparencia y garantizar certidumbre política, y subrayó que su principal objetivo será unificar Bolivia y generar oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, sin distinción de ideología política.

Entre las prioridades de su futura Administración figuran la transformación institucional, la mejora de la eficiencia pública y la consolidación de políticas que generen empleo, inversión y desarrollo productivo, bajo un marco de justicia social y respeto a los derechos ciudadanos, añadió Paz, además de destacar la necesidad de garantizar seguridad energética y sostenibilidad fiscal, con apoyo de aliados internacionales para gestiones estratégicas.

Paz, de tendencia liberal moderada, junto a su compañero de fórmula, Edmand «El Capitán» Lara, venció al exmandatario Jorge «Tuto» Quiroga, con un 54,6 por ciento de los votos según el conteo rápido del 97,86 % del Sistema de Resultados Preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).