Bajándole el tono a la interna

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló de las diferencias que mantiene con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y pidió evitar hacer públicas las críticas que surge al interior de La Libertad Avanza (LLA).

«Algunos le dicen internas. Son diferentes puntos de vistas en cuanto a la misma realidad. No creo que todos pensemos lo mismo de cómo encarar una situación», sostuvo el legislador libertario en declaraciones radiales.

En la misma línea, amplió: «Son situaciones puntuales de diferencias de criterios. Se tomó en el armado una determinación de cómo encarar la política, lo hicimos distrito por distrito, con el mismo sello».

El titular de la Cámara Baja, se mostró autocrítico y pidió mantener los debates internos dentro del espacio en una clara crítica a las Fuerzas del Cielo, la organización juvenil que lidera Santiago Caputo, que apuntó contra dirigentes del espacio en las redes sociales.