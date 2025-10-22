CRUCERO - ORTELIUS - TURISMO

Arribó a Puerto Madryn el buque Ortelius desde Uruguay


Arribó a la ciudad de Puerto Madryn el Ortelius, un nuevo buque de pasajeros que forma parte de la temporada de cruceros 2025/2026.
La embarcación, que anticipó su arribo, amarró en la tarde de este martes sobre el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, procedente de Montevideo (Uruguay), con 44 tripulantes a bordo.
El buque permaneció durante la noche en puerto y este miércoles se prevé el embarque de 96 pasajeros y 7 tripulantes adicionales, para luego partir, pasadas las 18 horas, rumbo a las Islas Malvinas.

