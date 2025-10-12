Argentina venció a México y clasificó a las Semifinales del Mundial Sub20

La Selección Argentina consiguió este sábado un muy buen triunfo por 2-0 ante México y se clasificó a Semifinales del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

En la próxima instancia, a la que no accedía desde hace 18 años, se medirá ante Colombia, que ya había eliminado en Cuartos a España.

Triunfo y pase a Semifinales para los de Diego Placente

La Selección Argentina Sub20 consiguió inclinar la balanza a su favor rápidamente, ya que a los nueve minutos Carrizo solo tuvo que empujar la pelota entre los tres palos luego de que le quedara un rebote que había dado el arquero mexicano, Emmanuel Ochoa, quien le había tapado un potente remate a Valentino Acuña.

Argentina tuvo varias situaciones para estirar rápidamente el marcador, pero Ochoa tuvo muy buenas apariciones y provocó que la primera mitad del encuentro termine solo 1-0 para la “Albiceleste”.

El tan ansiado segundo gol llegó a los 10 minutos del complemento, cuando Silvetti definió con gran precisión luego de una jugada buenísima del defensor Juan Villalba. Esta anotación vino desde el banco de suplentes, ya que ninguno de los protagonistas en el gol comenzaron como titulares.

México no consiguió poner en apuros en ningún momento a la Selección, más allá de alguna jugada aislada que se generó principalmente por exceso de confianza en los defensores argentinos.

En un final picante, México terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez a los 91 y 95 minutos, respectivamente.

En Semis, 18 años después

Este gran triunfo representó el retorno de la Selección Argentina a las semifinales de un Mundial Sub 20 luego de 18 años.

La última vez que lo hicieron fue en la edición de 2007, que finalmente terminó en título para la “Albiceleste”.

El rival en Semis

El rival de la Argentina en las semifinales será Colombia, que más temprano le ganó 3-2 a España en un partidazo.