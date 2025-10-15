Argentina enfrenta a Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20



La Selección Argentina Sub 20 juega este miércoles ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, una contundente goleada a Nigeria, 4-0 en octavos de final; y el 2-0 ante México en cuartos. Si avanza a la final, enfrentará al ganador de Marruecos vs. Francia.

Probables formaciones de Argentina vs Colombia

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

Cómo ver en vivo Argentina vs Colombia

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.