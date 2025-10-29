Argentina busca otra estrella: el salame más largo del mundo



La gastronomía convoca a festivales de todas las especialidades, desde los clásicos pizzas y helados hasta originalidades, como la que se llevará a cabo en Tandil, durante el 8 y 9 de noviembre, donde se dirime cuál será este año el salame con denominación de origen más largo del mundo.

En la última edición, el salame más largo de Tandil midió 401,73 metros, pero este año San Andrés de Giles hizo uno de 469,18 metros.

Para elaborar el salame más largo del mundo se utilizan cientos de kilos de carne fresca y participan más de 50 personas en cada etapa desde su embutido, estacionamiento, traslado y degustación durante el festival.

La iniciativa del salame más largo surgió en Tandil a través del Consejo de la Denominación de Origen (DOT) luego de haber obtenido la primera Denominación de Origen (D.O.) del país para un alimento agroindustrial en 2011.

Desde sus inicios tuvo el objetivo de visibilizar todo el trabajo que hay detrás de un alimento tan especial y exquisito.

El primer salame de estas dimensiones fue presentado en 2014 y midió 16,1 metros.

Cada año, esta cifra se fue superando y otras regiones productoras del país se sumaron al desafío.

Pablo Cagnoli, miembro fundador del Consejo de la Denominación de Origen, expresó: «El chacinar es mucho más que superar un récord; es la fiesta donde mostramos a toda la Argentina y el mundo el valor cultural del Salame de Tandil, la cadena productiva, la calidad de nuestros productos identitarios y una tradición de más de 100 años».

Festival

El Festival se desarrollará a lo largo de la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia y contará con diversas atracciones para disfrutar de los sabores de Tandil en familia: productores locales, fogones y foodtrucks.

Durante el sábado y el domingo se podrán degustar más de 10.000 porciones del salame más largo del mundo en el predio, así como también en los restaurantes y hoteles de la ciudad.

Juana Echezarreta, presidente del Consejo de la Denominación de Origen, remarcó: “Esto es el resultado de un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Significa para nosotros poner en valor la cultura chacinera. El festival es sinónimo de Tandil y de un alimento que está en el sentimiento colectivo de los argentinos».

Propuesta gastronómica

Como todos los años, el festival que atrae a visitantes de toda la Provincia tendrá una variada propuesta gastronómica en los clásicos fogones donde se podrán degustar platos exclusivos de cerdo.

Desde bondiolas, chorizos, porker, pechito de cerdo, matambre, carré, bifes al disco, empanadas, papas fritas en grasa de cerdo, entre otros.

También habrá foodtrucks con opciones dulces y saldas, patio cervecero y coctelería tandilera.

Durante ambos días, habrá diversas atracciones para disfrutar de los sabores de Tandil en familia.

Shows de música tandilera y grupos de danza.

El sábado 8 el cierre estará a cargo de “Vieja Minga” y el Domingo 9 de “Los Tapitas”.

El sábado se desarrollará la Clínica de Cocina del Mercado Gastronómico y el domingo, se podrá disfrutar de “La mañana de las infancias de Chacinar” a partir de las 10 de la mañana con grupos de danzas infantiles, títeres, obras de teatro y espectáculos para toda la familia.

Como todos los años, también habrá propuestas abiertas a la comunidad que buscan dar a conocer la cadena de valor porcina.

Durante las dos jornadas se desarrollará el concurso de atado y embutido, del cual participan trabajadores del sector y destaca el oficio y las habilidades de los elaboradores.

Previamente, el viernes 7 de noviembre, se realizarán las 7° Jornadas Técnicas orientadas a técnicos, productores, empresas, referentes y alumnos relacionados al sector porcino.

Estas jornadas son organizadas en conjunto por el Clúster Porcino de Tandil y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As. (UNICEN) con el apoyo del Municipio de Tandil.