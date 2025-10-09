BOCA JUNIORS - FUTBOL - MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se postergó el encuentro Barracas Central y Boca Juniors

La Liga Profesional decidió posponer el duelo entre Boca y Barracas Central, sin fecha confirmada, que por la 12° Fecha del Torneo Clausura, debían jugar este fin de semana.

Esto, se dió ante el fallecimiento de Miguel ángel Russo, entrenador «xeneize», mientras se encontraba internado en su domicilio.

 

Partido postergado por duelo

Dicha medida viene acompañada de un comunicado del  Club Barracas Central, en el que el parte firmado por su presidente Matías Fabian Tapia ofreció postergar el partido. En el escrito, el club expuso que “comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, en señal de respeto por la figura del entrenador fallecido y por el duelo que atraviesa la entidad de La Ribera.

En tanto, la Liga decidió anunciar la decisión con un nuevo comunicado en redes sociales en el que afirma que “debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)”.

 

Era un cruce de punteros

De esta manera, tanto el cuadro azul y oro como Barracas Central deberán aguardar para conocer cuando se llevará a cabo el prometedor encuentro que reúne a dos de los lideres de la Zona A, que tiene la punta compartida por cuatro equipos con 17 puntos.

 

 

