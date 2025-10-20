Afganistán y Pakistán confirmaron su acuerdo de cese al fuego



Afganistán y Pakistán alcanzaron un acuerdo de cese al fuego para detener de inmediato los ataques transfronterizos y promover el respeto mutuo del territorio de cada uno, confirmaron funcionarios de ambas partes.

El acuerdo estipula que los ataques desde Afganistán contra territorio paquistaní “cesarán de inmediato”, precisó el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, en redes sociales.

Delegaciones de ambas partes se reunirán de nuevo en Estambul, Turquía, el 25 de octubre para discutir mecanismos detallados para implementar el cese al fuego y fortalecer la cooperación en seguridad, añadió Asif.

El vocero del Gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, señaló en un comunicado que Afganistán y Pakistán firmaron un acuerdo bilateral, y que alcanzaron un cese al fuego integral y significativo luego de negociaciones en la capital de Qatar, Doha.

“En virtud del acuerdo, ambas partes reafirman su compromiso con la paz, el respeto mutuo y el mantenimiento de relaciones vecinales constructivas”, agrega el comunicado.

Las dos partes prometieron resolver las disputas mediante el diálogo y evitar los ataques contra las fuerzas de seguridad, civiles o infraestructura crítica de la otra parte, añadió, de acuerdo con la información de la agencia de noticias Xinhua.