JEFE DE GABINETE - MANUEL ADORNI

Adorni se calza el traje de Jefe de Gabinete


«Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos», publicó este viernes Manuel Adorni en su cuenta de X.

«Asimismo quiero agradecer a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera», expresó el futuro Jefe de Gabinete al tiempo que agradeció a «la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente».

