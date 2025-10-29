CAFACH - FLOTA AMARILLA - LANGOSTINO

Acuerdo entre CAFACH y el SOMU de cara a la temporada de pesca


El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) aceptó fijar en $1.250 el kilo de langostino, en el marco de un acuerdo alcanzado con la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh).

De esta manera comenzará en tiempo y forma la temporada de langostino en aguas provinciales. Además del precio del langostino a $1.250, establecido para noviembre y diciembre de 2025, se acordó elevar el precio a $1.300 desde enero hasta el fin de la temporada.

A su vez, el secretario de Pesca del SOMU, Juan Navarro, explicó que «en Rawson es un valor en pesos, no en dólares como los congeladores; lo que ocurre es que la gente tampoco quiere estar perdiendo mareas por un conflicto de ‘cincuenta pesos más’ o ‘cincuenta pesos menos’ por kilo, es una pérdida grande de plata no salir a pescar».

TERMÓMETROS

