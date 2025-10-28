Abrió la inscripción el fondo para bibliotecas populares



Desde la Secretaría de Cultura de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), anunciaron la apertura de la preinscripción a la línea de financiamiento Programa Libro%, que permite a las bibliotecas populares de la red adquirir material bibliográfico con un 50% de descuento en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026.

Las bibliotecas interesadas en solicitar este apoyo deberán preinscribirse a través de la Plataforma TAD (Trámites a Distancia), donde también podrán realizar el seguimiento de su gestión de manera virtual.

Para recibir este beneficio las bibliotecas solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos para esta línea:

– Ser biblioteca reconocida por la CONABIP.

– Personería jurídica vigente.

– Alta de beneficiario activo.

– Rendiciones al día.

– Realizar la inscripción en los plazos estipulados por esta convocatoria.

Para consultas sobre el programa: [email protected]. Para consultas sobre TAD: [email protected].