BIBLIOTECAS POPULARES - CONABIP - CULTURA

Abrió la inscripción el fondo para bibliotecas populares


Desde la Secretaría de Cultura de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), anunciaron la apertura de la preinscripción a la línea de financiamiento Programa Libro%, que permite a las bibliotecas populares de la red adquirir material bibliográfico con un 50% de descuento en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026.
Las bibliotecas interesadas en solicitar este apoyo deberán preinscribirse a través de la Plataforma TAD (Trámites a Distancia), donde también podrán realizar el seguimiento de su gestión de manera virtual.
Para recibir este beneficio las bibliotecas solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos para esta línea:
– Ser biblioteca reconocida por la CONABIP.
– Personería jurídica vigente.
– Alta de beneficiario activo.
– Rendiciones al día.
– Realizar la inscripción en los plazos estipulados por esta convocatoria.
Para consultas sobre el programa: [email protected]. Para consultas sobre TAD: [email protected].

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambios de gabinete, elecciones 2025, Javier Milei

Milei analiza cambios post electorales

TERMÓMETROS

Etiquetas: diego santilli

Santilli cumplió su promesa
Etiquetas: chubut, diputados nacionales

Comodoro tiene todas las bancas
Etiquetas: elecciones 2025, mirtha legrand

Mirtha Legrand votó «con ilusión»

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de 40 mujeres participaron de la maratón de mamografías en el Hospital Ísola

Más de 40 mujeres participaron de la maratón de mamografías en el Hospital Ísola
Etiquetas: agencia recaudacion, chubut, RENTAS

Extienden hasta fin de año el régimen especial para regularizar deudas en Chubut
El Senado de la Nación reconoció a la investigadora del CENPAT Tamara Rubilar

El Senado de la Nación reconoció a la investigadora del CENPAT Tamara Rubilar