Abordan en el Hospital Ísola las intervenciones de crisis en salud mental en la comunidad

En el Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn se llevó adelante una reunión destinada a analizar los abordajes ante crisis de salud mental en el ámbito comunitario. Del encuentro participaron integrantes del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental del Chubut, junto a referentes de los sectores de Salud, Policía y Justicia.

La jornada estuvo encabezada por autoridades hospitalarias y contó con la participación de equipos de salud mental, personal de emergencias, choferes, trabajadores de internación de clínica médica y asesoría legal, entre otros.

El objetivo fue generar un espacio de diálogo y reflexión conjunta sobre los desafíos que plantea la intervención interinstitucional ante situaciones de crisis, promoviendo respuestas integrales, respetuosas de los derechos humanos y articuladas entre los distintos actores involucrados. Durante la instancia práctica se realizaron simulaciones de casos complejos para fortalecer los protocolos de actuación.

En defensa de los derechos de las personas usuarias

La coordinadora del Órgano de Revisión, Susana Garridos, explicó que este organismo tiene como función principal la defensa de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental en la provincia. Está integrado por organismos públicos, privados y asociaciones de familiares y usuarios.

“Conversar sobre el abordaje de personas en crisis, ya sea en espacios públicos o privados, y el rol del Estado a través de la intervención coordinada de los organismos de Salud y Policía, es fundamental”, expresó Garridos.